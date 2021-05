Matrimoni e Covid manager: settore eventi a rischio

Il settore degli eventi rischia di essere il più svantaggiato. È questa la sensazione che si avverte, a seguito dell’ultimo decreto sulle riaperture, in merito all’organizzazione dei matrimoni e soprattutto al numero di invitati che dovranno prenderne parte.

C’è una ipotesi, quella del modello “inglese”. In pratica, verrebbe limitato il numero dei partecipanti – fino a un massimo di 30, anche se si vorrebbe puntare a 50 – distribuiti in tavolate da non più di quattro persone, a esclusione dei conviventi. Poi c’è l’altra via di uscita: ossia quella di prevedere di rispettare le soglie di riempimento dei locali e di differenziare i parametri a seconda se il banchetto è allestito all’interno o all’esterno.

Poi, c’è la figura del Covid manager ovvero quella persona che, per conto del gestore, illustra agli ospiti tutti i comportamenti corretti da rispettare. Inoltre, è in possesso dell’elenco di tutti i partecipanti all’evento e lo deve conservare per almeno 15 giorni. Morale della favola? Gli operatori del settore si sentono danneggiati da queste decisioni dell’Esecutivo. Sostanzialmente, dopo un anno e mezzo di lockdown e con ristori minimi “non è possibile pensare che il settore possa ripartire con questi protocolli”.

Dati alla mano, 570mila addetti ai lavori e aziende e partite Iva che generano (anzi generavano fino al 2019) il 2,5 per cento del Pil nazionale sono incredule. È questo, in sinesi, il pensiero di Feu (Filiera eventi unita) che, in una nota, spiega: “Ancora una volta il settore della Event Industry resta discriminato di fronte a decisioni arbitrarie e non coscienziose che delineano una netta distinzione tra le categorie da salvare perché intoccabili e quelle sacrificabili da far affossare. Per la filiera degli eventi queste restano regole inattuabili, che non permettono in alcun modo di ripartire neanche in minima parte. Non c’è più tempo!”.