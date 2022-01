L’innovazione agricola e le nuove visioni delle imprese canadesi

L’emergenza sanitaria, le attuali dinamiche che legano l’agricoltura ai cambiamenti climatici e le nuove visioni dei consumatori inducono numerosi paesi ad interrogarsi sul futuro dell’agricoltura e dell’allevamento. Tra i numerosi esempi virtuosi ritroviamo il Canada che prova a riscrivere le logiche dell’innovazione agricola con sperimentazione, digitalizzazione, tracciabilità e formazione. La recente Saskatchewan Beef Industry Conference ha visto la partecipazione di numerosi esperti e innovatori del settore agricolo e dell’allevamento per riflettere sul futuro dell’alimentazione e l’accesso al cibo per tutti gli esseri umani. Durante i lavori, Alison Sunstrum, ceo di Cnsrvex, società canadese che applica l’innovazione alle imprese agricole, ha presentato dati e analisi sul rapporto economico che sussiste nelle fattorie e negli allevamenti con le metamorfosi climatiche.

“Gli allevatori e gli agricoltori saranno chiamati a raddoppiare la produzione attuale, adottare metodi di produzione efficienti, sostenibili e adattarsi ai cambiamenti climatici. Una sfida che il Canada deve affrontare con la dovuta attenzione. Penso al nostro rapporto con la carne bovina, che esportiamo in tutto il mondo, alle infinite difficoltà che la pressione commerciale legata alla volatilità dei costi sta innescando per gli allevamenti canadesi conosciuti in tutto il mondo”, ha ribadito Alison Sunstrum. Negli ultimi anni, il Canada ha vissuto grandi metamorfosi sull’agricoltura e l’allevamento, a causa dei cambiamenti climatici, problematiche che hanno colpito fattorie, caseifici, allevamenti di carne bovina e le preoccupazioni dei consumatori per il benessere degli animali con l’affermarsi delle produzioni biologiche hanno indotto numerose imprese ad investire in innovazione, sostenibilità e nuovi processi produttivi.

“Penso che la tecnologia, l’utilizzo dei big-data e la digitalizzazione dirompente nei campi e negli allevamenti sia la strada che dobbiamo percorrere e il Canada con il suo tessuto economico e culturale può fare la differenza”, ha rimarcato Alison Sunstrum. In Canada, il costo del lavoro è in rapido aumento e diviene importante trovare figure specializzate e qualificate da inserire nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento, figure che sappiano misurare e monitorare l’impatto ambientale dei processi produttivi e le opportunità della tecnologia. La capacità produttiva delle aziende agricole canadesi sta attraversando un importante fase evolutiva attraverso innovativi sistemi di tracciabilità, digitalizzazione, sicurezza alimentare e l’accesso dei consumatori alle informazioni sulle modalità di coltivazione e allevamento attraverso l’utilizzo di applicazioni o piattaforme digitali. Inoltre, l’accesso democratico al cibo anche per le popolazioni più povere e l’ottimizzazione dei costi ambientali dell’alimentazione è la sfida maggiore che le istituzioni e le imprese canadesi vogliono affrontare, diffondendo nuove modalità di produzione anche nel resto del mondo. “Grazie all’analisi dei dati e al monitoraggio delle nostre produzioni siamo in grado di controllare con maggiore attenzione il nostro futuro e quello del nostro ambiente”, ha enunciato Alison Sunstrum, una sorta di annunciazione per l’agricoltura del prossimo futuro.