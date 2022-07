Elevator Pitch Contest: per contrastare l’esodo dei giovani del Sud

Dopo il grande e importante successo dell’anno scorso, si svolgerà, per il secondo anno di fila, l’evento dell’associazione, formata da ragazzi under 25, Exo Latina. L’appuntamento è per il 30 luglio presso l’Arena Cambellotti di Latina. L’importante evento sarà patrocinato dal Comune di Latina, dall’Associazione nazionale giovani innovatori, Unindustria, Confcommercio Lazio Sud e in collaborazione con: Technoscience Parco scientifico e tecnologico, l’Associazione Virgilio 2080, To Be srl, Inbrand adv e HypeUp Esport. Cinque startup del sud Italia si sfideranno “a colpi di elevator pitch”, con uno stile di presentazione sintetico. Solo una vincerà e a deciderlo sarà una giuria di esperti e il pubblico, presente all’evento o in modalità remota.

Alle presentazioni si alterneranno ospiti di spicco del panorama dell’innovazione italiano: Gabriele Ferrieri (Forbes Under 30 e presidente Angi), Guido Fienga (investitore e già Ceo As Roma Spa), Franco Petrucci (ceo Metafyre e già ceo Decisyon), Mauro Musarra (Forbes Under 30 e ceo AlgorLab), Francesco Paolo Russo (ceo To Be srl e Dg Angi) e molti altri. “L’Elevator Pitch Contest rappresenta parte di un percorso che punta a fare di Latina la capitale dell’innovazione del Sud Italia”, ha affermato il presidente Lorenzo Di Filippo. “L’edizione di quest’anno è un punto di svolta per due motivi. In primis avremo alcune tra le migliori startup originarie del Sud a testimoniare che fare innovazione partendo dalla provincia è possibile. In secondo luogo presenteremo la nascente Community dell’innovazione, un gruppo nato nelle scuole secondarie superiori della città e che ne comprende i giovani che vogliono avere un impatto sul territorio tramite le proprie idee di startup. Elevator Pitch Contest sarà l’occasione per mostrare che la periferia geografica non deve necessariamente essere sinonimo di periferia economica e di sviluppo. Un messaggio di cui puntiamo a farci promotori a livello nazionale”, conclude il presidente Di Filippo.

Il direttore generale di Angi, Francesco Paolo Russo, che sarà presente all’evento, aggiunge: “Sono orgoglioso in qualità di direttore generale dell’Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) di supportare questa iniziativa in collaborazione con la giovane associazione pontina Exo Latina. Crediamo fortemente nella costruzione di sinergie sui territori per fare in modo che l’innovazione possa davvero essere un volano per la ripartenza e per la creazione di valore condiviso. Felice di sostenere questa iniziativa anche in qualità Founder di To Be, giovane impresa innovativa del territorio pontino”.

Anche Stefano Di Rosa, Dg Technoscience è entusiasta dell’iniziativa: “Sono soddisfatto per la riproposizione dell’elevator pitch dell’associazione giovanile Exo Latina perché ha dimostrato di essere un format interessante sia per la promozione dell’imprenditoria giovanile che per l’interesse suscitato nel mondo imprenditoriale e degli investitori privati ed istituzionali. Sono convinto che porterà il lustro che il nostro territorio merita per eccellenze e vitalità”.

“Anche l’Associazione Virgilio 2080, come lo scorso anno, sarà presente all’Elevator Pitch Contest 2022, in qualità di Main Partner di Exo, con cui sta portando avanti il progetto “Innovation Community” indirizzato agli studenti degli ultimi anni degli Istituti Superiori, con l’obiettivo di infondere nei giovani un mindset imprenditoriale e per fornire gli elementi basici necessari all’avviamento di una nuova impresa. Virgilio 2080 è una associazione “in house” del Distretto 2080 del Rotary International, le cui finalità sono di accompagnare i giovani che hanno un sogno imprenditoriale, attraverso le tappe del difficile percorso di creazione di una nuova impresa, affiancando loro un tutor che li sostenga e li guidi”, ha dichiarato Ernesto La Rosa presidente dell’Associazione “Virgilio 2080”.