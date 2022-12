Federalberghi: più eventi per il turismo Capitale

In un’intervista all’Agi il presidente di Federalberghi Giuseppe Roscioli si addentra nel problema dell’hospitality nella Città Eterna. Nel periodo tra aprile e ottobre 2022 sono stati registrati numeri migliori persino rispetto a quelli pre-pandemici del 2019. Ciò grazie al susseguirsi di grandi eventi, tra cui la finale di Coppa Italia e il concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo.

“Avessimo Vasco Rossi in concerto tutto l’anno, risolveremmo il problema del turismo nella Capitale. Ma così non è purtroppo”, scherza Roscioli, ammettendo però che il mercato “è ancora in sofferenza”. “Fra poco – continua il presidente – chiuderemo i bilanci e tantissime strutture alberghiere scopriranno di avere un rosso molto pesante”. Roma, secondo un recente sondaggio della compagnia low cost EasyJet, è la migliore capitale europea per trascorrere le vacanze di natale, seguita da Parigi, Amsterdam, Berlino e Reykjavik.

Secondo Roscioli, basterebbero un paio di eventi al mese nella bassa stagione per risolvere gran parte dei “nostri problemi”. Per adesso, il turismo è concentrato solo da aprile a ottobre. Se si riuscisse a destagionalizzare questo fenomeno – organizzando appuntamenti come, ad esempio, la passata sfilata di Valentino – sarebbe già un grande passo in avanti.

Restano, poi, le grandi mancanze strutturali della Capitale. “Lo sappiamo tutti, Roma – ammette Roscioli – è una città molto complicata. Ha bisogno di trasporti migliori, di un maggior decoro, di più pulizia, serve un’accoglienza 4.0 per invogliare il turista, che cerca sicurezza e servizi al top, altrimenti non torna più. E poi, ripeto di nuovo, servono manifestazioni ad hoc. Milano, in questo, è una città che deve rappresentare un esempio per tutti: è sempre piena di eventi e ha saputo sfruttare il traino dell’Expo. Non solo, ma ha avuto a che fare con sindaci che, al di là del diverso colore politico, hanno lavorato in continuità, valorizzando la città”.

Il presidente di Federalberghi punta il dito contro la passata gestione municipale, con a capo l’ex sindaco Virginia Raggi. Con la vecchia amministrazione “è venuto meno ogni rapporto. Non c’era ascolto, non c’era una condivisione di obiettivi da perseguire e di azioni da fare. Alla fine ci abbiamo rinunciato. Con la sindaca Raggi di fatto si è perso tempo”, dichiara Roscioli.