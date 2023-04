Confindustria punta alla crescita commerciale con la Costa d’Avorio

Confindustria guarda con estrema attenzione alla crescita dei mercati emergenti, seguendo il modello del “co-sviluppo” per accrescere le opportunità delle imprese italiane che vogliono fiutare nuove prospettive economiche estere ma che sono pronte anche ad un concreto impegno sociale. Un hub commerciale ed istituzionale molto interessante per le imprese italiane è stato individuato in Costa d’Avorio. Nel corso dell’ultimo decennio, ben ottantacinque riforme hanno consentito alla Costa d’Avorio di crescere in media, tra il 2012 e il 2019, dell’8 per cento l’anno, riuscendo a raddoppiare il Pil pro capite in un decennio e ad aumentare l’aspettativa di vita della popolazione da 57 a 67 anni. L’obiettivo del Programma istituzionale ivoriano è quello di sostenere la crescita economica ed accelerare la trasformazione strutturale commerciale, grazie ad un programma di industrializzazione sostenibile, sviluppo del capitale umano e ad un ulteriore rafforzamento della governance, in modo da elevare il rango della Costa d’Avorio a paese a reddito medio entro l’anno 2030.

“L’Africa è un mercato immenso, bisogna avere visione comune e immaginare il mondo come sarà domani per viverlo il meglio possibile oggi”, ha ribadito il primo ministro della Costa d’Avorio, Patrick Jerome Achi, ospite a Roma, durante un recente incontro organizzato da Confindustria. Secondo gli esperti economici, il piano di sviluppo 2021-2025 lanciato dalle istituzioni della Costa d’Avorio rappresenta un’opportunità per le imprese italiane, un modello di sviluppo sostenibile centrato sulla formazione di competenze e maestranze in loco, per arginare la disoccupazione giovanile e contrastare le ondate migratorie verso il continente europeo. Consapevoli di tali potenzialità e nuove opportunità per le imprese interessate al continente africano, Confindustria ha siglato due Memorandum of Understanding per rilanciare la piena cooperazione commerciale tra i partner italiani ed ivoriani. Il primo MoU è stato firmato tra Confindustria, Confindustria Assafrica & Mediterraneo e il Centre de Promotion des Investissement en Côte d’Ivoire per favorire la nascita e il rafforzamento di partnership reciprocamente vantaggiose tra imprese italiane e ivoriane del settore primario, secondario e terziario tramite lo scambio di informazioni e l’organizzazione di iniziative congiunte a supporto della collaborazione e della presenza delle imprese italiane nel paese. Il secondo MoU è stato siglato con la Camera di Commercio ivoriana Cci-Ci per stimolare e accrescere la collaborazione economica tra gli operatori italiani e ivoriani e creare progetti di investimento congiunti nel mondo dell’agricoltura, delle costruzioni, del trattamento dei rifiuti e delle acque reflue e per il rinnovo di tutto il parco veicoli, taxi, autobus e battelli lagunari della città di Abidjan.