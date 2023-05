Il turismo corre in bici. Nel biennio 2021-2022 più di 22 milioni di cittadini hanno usato la bicicletta in ferie, in special modo in destinazioni balneari e luoghi immersi nella natura e i dati sono in crescita.

Nelle prossime vacanze estive, 9 milioni e mezzo di italiani avrà la bicicletta – di proprietà o noleggiata – e circa 7 milioni la programmano di utilizzarla in escursione. Questo è quanto emerso dalla ricerca Confcommercio-Swg presentata a Fossacesia, in occasione del convegno “Turisti ciclisti: la mobilità dolce nell’esperienza dei viaggiatori italiani” organizzato da Confcommercio in collaborazione con Isnart, Gal Costa dei Trabocchi e il patrocinio di Enit a due giorni dalla partenza del Giro d’Italia.

“Un’esperienza tutt’altro che per pochi – si legge sul portale di Confcommercio – dove anzi informazioni facilmente accessibili sui servizi di noleggio in loco e sulla disponibilità di itinerari agevoli e sicuri, possono facilmente indurre la domanda a scegliere una destinazione piuttosto che un’altra, e non solo quella dei ciclisti abituali. Come ostacolo alla vacanza su due ruote, gli italiani additano nel 24 per cento dei casi, la difficoltà di trasportare la propria bicicletta dal luogo di residenza a quello di vacanza, ma anche la mancanza di punti di assistenza, di centri di noleggio e il loro costo”.

Aggiornato il 04 maggio 2023 alle ore 18:28