Consorzio dell’olio dei Monti Tifatini: certificazione su piattaforma blockchain

Il Consorzio dell’olio extravergine d’oliva dei Monti Tifatini, realtà d’imprese e produttori dell’olio extravergine d’oliva che raccoglie i territori al confine tra il casertano e il beneventano, diviene la prima realtà imprenditoriale ad ottenere il marchio di origine e qualità “FederItaly 100 per cento Made In Italy”, promosso da FederItaly, che attraverso un sistema innovativo di validazione promuove e sostiene i prodotti 100 per cento italiani, nel rispetto della legge 166/09, articolo 16. La certificazione ottenuta dal Consorzio si distingue da una semplice certificazione di “Made in Italy”, in quanto il marchio è stato concesso solo dopo un ampio controllo documentale e in presenza, con un audit aziendale che ha verificato il rispetto delle norme vigenti in materia di produzione e i punti del disciplinare elaborato dal marchio stesso, che garantisce il 100 per cento di materie prime, lavorazione e processo produttivo italiano.

L’innovazione presentata alle imprese del Consorzio è nel processo di controllo e autenticità del marchio che si avvale di una tecnologia blockchain decentralizzata Icp – Internet computer protocol – su cui sono state depositate tutte le informazioni relative al prodotto e al Consorzio, nonché le fasi salienti del processo di certificazione. Il territorio al confine tra il casertano e il beneventano ha visto la nascita del Consorzio dell’olio extravergine d’oliva dei Monti Tifatini, per rilanciare la promozione e la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva, con marchio e un’etichetta specifica, dei luoghi di produzione e delle attività di oleoturismo dei Monti Tifatini. Proteggere, promuovere e valorizzare l’olivo è fondamentale per la crescita dei territori, contribuendo a diffondere quelle pratiche innovative e sostenibili per la manutenzione delle attività e per le ricadute economiche che la tradizione della coltura e cultura dell’olio extravergine d’oliva riveste per economia locale, sia per le aziende coinvolte direttamente nella lavorazione e nella vendita, che per gli Enti del turismo. La valorizzazione dell’olio d’oliva rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo del territorio campano e per le aree interne.

La nuova certificazione concessa al Consorzio favorisce l’adozione di pratiche innovative e sostenibili, che mantengono vive le attività legate all’olio extravergine d’oliva e che stimolano l’economia locale. Inquadrando, con un semplice smartphone, il Qr code presente su tutte le etichette dei prodotti del Consorzio, sarà possibile accedere direttamente alla blockchain per verificare il certificato e ottenere informazioni dettagliate sul processo di certificazione e le attività del Consorzio stesso tramite una pagina apposita vetrina. Il Consorzio dell’olio extravergine d’oliva dei Monti Tifatini è una celebrazione del patrimonio culinario locale, un’ode alla bellezza della natura e un invito alla scoperta di un olio che racconta, traccia e certifica la sua storia ad ogni goccia.

Grande soddisfazione è stata espressa da Carlo Verdone, Presidente di FederItaly e da Mariagrazia Vigliotta, presidente del Consorzio dei Monti Tifatini, per il lancio del marchio che certifica non solo un prodotto di eccellenza della Campania, ma valorizza anche l’impegno di un gruppo di imprenditori ed esperti di agricoltura che, nel pieno delle problematiche economiche legate alla necessità di politiche di adattamento climatico e del sistema economico, logistico e alimentare internazionale, tenta di valorizzare e promuovere un territorio estremamente affascinante quanto problematico.

Aggiornato il 09 giugno 2023 alle ore 12:41