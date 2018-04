Le conseguenze del fallimento della seconda esplorazione

Nessuno dubita che il tentativo del Presidente della Camera Roberto Fico di verificare le condizioni per una alleanza di governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si risolva in un nulla di fatto. Le distanze tra i due partiti rimangono abissali. E questa differenza, unita alla circostanza che la maggioranza del Pd è ancora nelle mani di Matteo Renzi, considerato dai grillini un male assoluto come Silvio Berlusconi, rende l’ipotesi dell’accordo del tutto irrealizzabile.

Ma la certificazione dell’impossibilità di una intesa tra questi due partiti è destinata a produrre conseguenze non solo sulle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche sul futuro prossimo e più lontano delle due forze politiche.

Nel Pd l’esplorazione di Fico non potrà che accelerare e far maturare lo scontro tra Renzi e i suoi avversari. In particolare, tra l’ex segretario intenzionato a usare il periodo in cui il partito resterà all’opposizione per ripartire con un progetto riformista innovativo e la cosiddetta ala governista consapevole di poter sopravvivere solo rimanendo aggrappata a qualsiasi zattera di potere si presenti a portata di mano. Questo scontro potrà far anticipare i tempi dell’Assemblea nazionale e a riaprire una fase congressuale che potrebbe portare a una nuova scissione del partito. Cioè a condurre la crisi del Pd alla sua definitiva conflagrazione, con tutti gli effetti a raggiera che il fenomeno potrebbe avere sul quadro politico nazionale.

A sua volta, il preventivato fallimento di Fico avrà come effetto la certificazione del fallimento della strategia dei due forni di Luigi Di Maio. Chiuso quello con la Lega vista l’indisponibilità di Salvini di rompere lo schieramento di centrodestra e sigillato quello con il Pd per l’opposizione renziana, cioè le due strade che per Di Maio avrebbero dovuto essere intercambiabili per portarlo a Palazzo Chigi, il capo grillino non avrà altra possibilità di salvare se stesso che puntare sulle elezioni anticipate.

Ma un conto è fare una campagna elettorale chiedendo agli elettori di mandarlo al governo e un altro conto condurla dopo aver dimostrato di non essere stato capace di assolvere l’impegno ad andarci.

Strana sorte, allora, quella di Fico. Essere portatore di disgrazie al suo partito ed a quella sinistra da cui proviene!