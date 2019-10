Il caso rappresentato da Giuseppe Conte

Il problema del Governo giallo-rosso non è solo quello di un Presidente del Consiglio di un Esecutivo di coalizione che invece di mediare vuole essere il protagonista principale della sua compagine di protagonisti in cerca di visibilità. È anche quello di un Movimento Cinque Stelle che conta sempre di meno nel Paese e che è roso da una infinità di contrasti personali destinati inevitabilmente a provocare un’esplosione devastante. Ma è soprattutto quello di un intreccio tra il protagonismo di Giuseppe Conte e le divisioni del movimento grillino.

Il Premier, infatti, che non ha un partito alle spalle, pensa di poterselo creare assumendo la guida di quella parte del M5S che soffre la leadership di Luigi Di Maio e se ne vorrebbe liberare il più rapidamente possibile sostituendola con quella di Giuseppe Conte.

Le difficoltà del Governo giallo-rosso, ovviamente, non dipendono solo da Conte che cerca un partito e da mezzo M5S che cerca un capo diverso. Il Partito Democratico, in piena sindrome di superiorità morale e politica, si comporta come se fosse il partito di maggioranza relativa della coalizione pur avendo la metà dei voti dei grillini. E vestendo i panni non suoi di Lord Protettore dell’Esecutivo che deve mediare, sopire e smussare non riesce ad elaborare una qualsiasi linea propria oltre quella del vecchio “tassa e spendi” che la espone alla concorrenza corsara di Matteo Renzi e della sua Italia Viva.

Ognuno di questi fattori è potenzialmente in grado di mandare a picco la coalizione di quattro litiganti guidata da un esibizionista alla ricerca di una futura leadership. Ma il più pericoloso di tutti è sicuramente quello rappresentato dal caso Conte. Che, istigato ed indirizzato da Rocco Casalino, sogna un avvenire radioso e trionfante sulla scena politica nazionale, magari nel ruolo di futuro Presidente della Repubblica. Senza però rendersi conto che da fattore più pericoloso può essere anche quello di più facile risoluzione. Basta cambiarlo prima che spacchi il MS5 ed il caso è risolto!