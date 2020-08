Il rischio di un conflitto mediterraneo

L’Italia ha tutto il diritto e il dovere di partecipare alla linea tripolina per garantire la pace in Libia. Ma sarebbe una mera illusione pensare che basti questo per assicurarci la tranquillità di fronte alla esplosiva situazione in corso. Esiste una potenza, l'Iran, che non ha mai nascosto la sua volontà di estirpare Israele. Intento, questo, che potrebbe spingere il regime iraniano a servirsi della circostanza per colpire pesantemente il territorio israeliano.

Immaginare una mancanza di reazione da parte di Israele, d'altronde, sarebbe irrealistico. Si aprirebbe quindi un conflitto mediterraneo in cui l'Italia non conterebbe nulla pur rischiando tutto. Mai come in questa fase si avverte la necessità di una garanzia internazionale pronta a tutelare Israele dal rischio tangibile di un’aggressione di dimensioni inimmaginabili.