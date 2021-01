È l’ora di dire basta! Il “mercato delle vacche” del Senato ha raggiunto livelli indicibili. Incontri, caffè, messaggi, telefonate, per di più rivelate in diretta dagli stessi interlocutori, per sostenere un fantasma di governo, rivelano una crisi sistemica che va oltre la fantasia. Con un presidente del Consiglio che, anziché prendere coscienza del suo ruolo puramente servente alle istituzioni e dunque salire al Quirinale per rassegnare le dimissioni, pretende di continuare a detenere lo scettro del comando!

