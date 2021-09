Nino Di Matteo, Antonio Ingroia, Roberto Scarpinato, Marco Travaglio, Andrea Purgatori, Sigfrido Ranucci, Michele Santoro, e con essi i dirigenti e i giornalisti della Rai (cui gli italiani pagano un canone perché dovrebbe fornire un “servizio pubblico”), della “Sette”, del Corriere della Sera, de la Repubblica, del Fatto Quotidiano.

Sono solo i più noti tra i tanti che non hanno quasi mai torto un capello ai mafiosi, ma che hanno osato tenere sotto accusa per più di vent’anni anni chi aveva lottato davvero – rischiando la vita – contro la mafia, come il generale Mario Mori e altri ufficiali dei carabinieri, imbastendo contro di loro processi fondati solo sulle “rivelazioni” di un pugno di mafiosi conclamati scopertisi “pentiti”; processi – tra l’altro – che avrebbero sicuramente mascariato” Silvio Berlusconi attraverso una condanna eventuale di Marcello Dell’Utri, anch’egli assolto dopo oltre un decennio di gogna mediatico-giudiziaria addirittura perché estraneo ai fatti.

Vi chiedo solo senza entrare nel merito della loro cattiva o buona fede (che si deve sempre presumere per chiunque): comprereste da uno di quei sunnominati e onorati personaggi un’auto usata?