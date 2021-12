Così come scritto nero su bianco nelle ultime linee guida delle Regioni, il vaccino difende dalle forme gravi del Covid-19, ma non impedisce affatto la trasmissione del contagio. Stando così le cose, l’unica ragione per il rafforzamento di uno strumento abominevole qual è il Green pass è di natura prettamente politica. Con essa si tende a segregare chi, non vaccinandosi per i più disparati motivi, sembra incrinare il coacervo di interessi, politici, economici e professionali, che si cela dietro una infinita pandemia.