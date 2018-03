Miami: crolla un ponte, almeno 4 morti

Una vera tragedia. Sono almeno quattro i morti per il crollo di un ponte pedonale Miami, appena costruito per collegare il campus della Florida International University al vicino quartiere di Sweetwater. Il ponte è collassato intorno alle 13:30 locali.

Quando in Italia era già sera. A complicare le ricerche le parti della costruzione, lunga 53 metri, rimaste sospese. “Se qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato sarà considerato responsabile”, ha ammonito il governatore della Florida, Rick Scott, dopo aver comunicato che la società incaricata di ispezionare il ponte non era stata certificata dallo Stato. Secondo i media locali la costruzione del ponte era stata decisa dopo la morte di una studentessa di 18 anni, lo scorso agosto, travolta da un’auto mentre attraversava la strada per raggiungere il college.

I soccorritori hanno scavato tra le tonnellate di macerie di cemento che si sono riversate su una strada a otto corsie dove sono rimaste schiacciate otto vetture che erano ferme al semaforo rosso. Dieci persone sono state trasportate in ospedale, secondo quanto riferito dalle autorità durante una conferenza stampa e almeno due sono in condizioni critiche.