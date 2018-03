Brexit, arriva l'intesa Londra-Bruxelles

Unione Europea e Regno Unito hanno raggiunto un’intesa su diversi dettagli fondamentali che riguardano la gestione dell’addio di Londra alla Ue. A cominciare dal periodo di transizione.

Resta ancora aperta la questione della frontiera nord-irlandese, ma l’accordo raggiunto nelle ultime ore non è da poco. La notizia arriva quando i due capi delle delegazioni di Londra e Bruxelles, David Davis e Michel Barnier, si presentano in sala stampa, di fronte ai cronisti per annunciare che è stata trovata l’intesa su un’ampia parte di quello che costituirà l’accordo internazionale per il ritiro ordinato del Regno Unito dall'Unione europea.

“Abbiamo fatto un passo significativo verso la Brexit”, ha affermato Davis. Secondo cui “un buon accordo sul ritiro è più vicino che mai”. Si tratta solo di una tappa, ma i passi avanti ci sono. A cominciare dal periodo di transizione, uno dei punti più controversi del negoziato. Dopo l’addio ufficiale di Londra previsto per la fine di marzo dell’anno prossimo, il Regno Unito ancora per 21 mesi continuerà a essere soggetto alle norme europee. Poi l’arrivederci. E una nuova vita indipendente da Bruxelles.