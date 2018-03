Vietnam, 13 morti in un maxi incendio

Paura in Vietnam. Secondo i media di Stato, la polizia ha salvato più di 100 residenti da un maxiincendio a Ho Chi Minh City. Molti si sono messi in salvo guidando i soccorsi con i telefonini dai balconi. In totale oltre mille persone sono sfuggite al fuoco. L’incendio, divampato nelle prime ore di venerdì, ha ucciso almeno 13 persone e ferito altre 27.

Il rogo ha coinvolto più di 700 appartamenti in un complesso condominiale di tre edifici costruito sei anni fa. Secondo i funzionari dei servizi di soccorso, il fumo si è diffuso perché le porte che separavano il garage dai piani superiori sono state lasciate aperte quando avrebbero dovuto essere chiuse.

L’incendio è iniziato nel garage del seminterrato. La maggior parte delle persone è morta per soffocamento o saltando dai piani alti. Nei soccorsi sono stati impiegati più di 200 vigili del fuoco. Nel 2002, un incendio in un centro commerciale del centro aveva ucciso 60 persone in uno dei peggiori roghi del Vietnam.