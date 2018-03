Francia: fallito attentato contro gendarmi

Ha tentato di investire sette gendarmi che facevano jogging. La notizia l’ha data un flash dell’Ansa ed è stata subito ripresa dal sito italo-maghrebino di Souad Sbai, Al Maghrebiya. Tutto ciò a Varces-Allieres-et-Risset. Il sindaco del paese Jean-Luc Corbet ha detto a Radio France Info che i bambini di tutte le scuole della zona sono rimasti in isolamento per motivi di sicurezza. E ovviamente gli istituti sono guardati a vista. Nessuno può entrare o uscire fino a nuovo ordine. La notizia buona, per ora, è la seguente: sembra che l’attentato sia sostanzialmente fallito e non ci sarebbe nessun ferito.

I militari che l’auto ha tentato di investire fanno parte del 93esimo reggimento di artiglieria di montagna e avevano appena cominciato a fare jogging vicino alla loro caserma. Secondo le testimonianze rilanciate dall’Ansa il conducente del veicolo, che proveniva dalla direzione opposta al gruppo, ha gridato degli insulti incomprensibili e poi ha puntato i militari. Che, saltando tutti insieme in un fosso, sono riusciti ad evitare l’impatto.