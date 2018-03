Trump va all’attacco di Amazon

Donald Trump attacca Amazon, ma in particolare intende colpire quel Washington Post di cui il Ceo Jeff Bezos è proprietario. Giornale che dall'inizio di questo mandato non ha risparmiato colpi all'attuale presidente. Il leader repubblicano - come riporta il sito Axios - starebbe pensando di rimettere mano al trattamento fiscale del colosso del commercio online, accusato di fagocitare posti di lavoro nel settore dei grandi centri commerciali e in quello del commercio al dettaglio.

La Casa Bianca si è apprestata a dire che al momento non ci sono iniziative in vista, ma che tutte le opzioni sono sul tavolo per risolvere una questione che il presidente ritiene ingiusta.

Quanto basta per far affondare il titolo di Amazon a Wall Street, dove è arrivato a bruciare fino a 50 miliardi di dollari perdendo oltre il 5% del suo valore, e recuperando in parte nel finale. Questo nell’ambito di un’altra giornata di passione per il Nasdaq, affossato dai titoli tecnologici travolti dall’onda lunga dello scandalo Facebook.