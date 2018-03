Usa, cambio alla Casa Bianca: arriva Jackson

Cambio della guardia nell’amministrazione di Donald Trump. Si tratta ormai di pure routine. Stavolta, a essere allontanato, è il segretario degli Affari dei veterani David Shulkin. Il presidente Trump ha annunciato via Twitter la sostituzione: “Sono lieto di annunciare che intendo nominare l’ammiraglio Ronny L. Jackson nuovo segretario per i reduci per rimpiazzare David Shulkin fino ad ora alla guida del dicastero”.

La sostituzione di Shulkin era nell’aria da tempo, in un susseguirsi di indiscrezioni. Shulkin è il secondo ministro del suo governo che Donald Trump sostituisce, dopo le dimissioni del segretario per la Sanità. In entrambi i casi erano emerse polemiche di natura etica su spese per i viaggi sostenute dai ministri. Il successore scelto da Trump, Jackson, è attualmente il medico della Casa Bianca.