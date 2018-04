I sindacati dichiarano guerra a Macron

Tutti contro Manuel Macron. Martedì nero per i trasporti in Francia. Scioperano i quattro sindacati più rappresentativi delle ferrovie dello Stato. La compagnia ferroviaria prevede un traffico molto perturbato, pieno di cancellazioni e ritardi. Oggi partiranno insomma una serie di proteste intermittenti contro la riforma delle ferrovie francesi, una mobilitazione che minaccia di andare avanti per tre mesi, ed è un’aperta sfida al governo e al presidente.

Sul perché scioperano è presto detto. Il governo vuole migliorare efficienza, redditività e mettere fine a uno degli ultimi monopoli europei, avvicinando le ferrovie francesi agli standard degli altri Paesi Ue. I sindacati protestano per il fatto che la riforma prevede di abolire lo statuto speciale per i nuovi assunti, l’apertura del servizio alla concorrenza e la trasformazione dell’azienda da società interamente pubblica a una società a capitale misto, che, dicono, apre la strada alla futura privatizzazione.

I francesi guardano insomma alle ferrovie tedesche, già approvato da Bruxelles, che prevede una holding a capo della quale stanno le diverse società specializzate. Con lo sciopero i sindacati sperano di ottenere il sostegno dell’opinione pubblica, che però secondo i sondaggi è favorevole alla riforma.