Trump: “Se l’incontro con Kim non sarà proficuo, me ne andrò”

Se l’incontro con Kim Jong-un “non sarà proficuo, me ne andrò. Non usa mezze misure, il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump per “preparare” lo storico vertice con il dittatore nordcoreano che, come si è appreso nei giorni scorsi, ha già ricevuto in gran segreto Mike Pompeo (ex direttore della Cia e prossimo segretario di Stato, in attesa di ratifica da parte del Congresso, dell’amministrazione repubblicana) e si appresta ad accogliere anche il presidente cinese Xi. Tra Kim e Pompeo, dice l’inquilino della Casa Bianca, tutto sarebbe “filato via liscio” e tra i due si sarebbe anche “creato un buon rapporto”.

“La denuclearizzazione – conclude Trump su Twitter – sarà una grande cosa pe il mondo, ma anche per la Corea del Nord!”. Il presidente americano ha già indicato i primi giorni di giugno come data possibile per il vertice. È proprio quello con Kim, dunque, l’incontro di altissimo livello a cui Trump si è riferito parlando ieri con i giornalisti, nella sua residenza in Florida, dopo l’incontro con il premier giapponese Shinzo Abe. La notizia, in ogni caso, è che i preparativi sono già a un punto avanzato di sviluppo. Per la possibile location dell’evento lo stesso Trump ha parlato di cinque dverse opzioni. E anche sulla Cnn è partito il “toto-location”: dalla zona demilitarizzata fra le Coree a una capitale neutrale in Europa (Stoccolma o Ginevra). Tra le ipotesi anche Seul o, azzarda qualcuno, Pyongyang.



Quello che sembra certo è che Pompeo ha visto Kim nel week-end di Pasqua. Era dall’incontro tra l'ex segretario di Stato Madeleine Albright e Kim Jong-Il (il padre di Kim Jong-un) che i due Paesi non sperimentavano un incontro ai massimi livelli. Sullo sfondo del summit di giugno aleggia intanto la Cina, con il presidente Xi Jinping pronto – secondo quanto riferito alla Cnn da un funzionario di Pechino non identificato – a volare verso Pyongyang. Si tratterebbe della prima visita di Xi in Corea del Nord da quando è stato nominato a capo del Partito comunista cinese nel novembre del 2012.