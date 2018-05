Usa, un poliziotto sventa una strage in una scuola

Evitata l’ennesima strage negli Stati Uniti. Un agente di polizia ha sventato un massacro a Dixon. Teatro della sparatoria, ancora una volta, una scuola superiore. La cittadina in cui si è sfiorata la mattanza è capitale della Contea di Lee e si trova a circa 130 chilometri a ovest di Chicago, nell’Illinois. Un poliziotto ha ferito uno studente che aveva aperto il fuoco nel campus. Il giovane è entrato in azione poco dopo le 8 del mattino, mentre gli studenti del liceo si stavano preparando alla cerimonia per la consegna dei diplomi. Lo studente 19enne Matthew A. Milby ha sparato inizialmente numerosi colpi nell’area dell’auditorium e poi è fuggito. L’agente Mark Dallas, in servizio presso l’istituto scolastico, lo ha inseguito.

Quando Milby ha sparato contro Dallas il poliziotto ha risposto al fuoco, colpendolo. Dopodiché, lo ha tratto in arresto. Per fortuna, non ci sono altri feriti. Ora Milby è ricoverato in ospedale. Il giudice ha già fissato l’ammontare della cauzione: due milioni di dollari. Al momento non è dato sapere quali motivi abbiano spinto il giovane a tentare una strage. Anche se in un primo momento si era diffusa la voce secondo la quale Milby sarebbe stato espulso dal liceo. La notizia è stata smentita dai responsabili del sovrintendente scolastico.