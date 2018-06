Trump firma per riunire le famiglie al confine

Si ammorbidisce la posizione del presidente Usa, Donald Trump, sulla questione immigrazione. L’uomo più potente del mondo cede alle pressioni e firma il decreto che evita la separazione delle famiglie di migranti al confine con il Messico.

Allo stesso tempo, il presidente Usa sottolinea però come la linea della tolleranza zero sull’immigrazione clandestina andrà avanti. L’annuncio arriva dopo le polemiche sulla separazione delle famiglie di migranti: “Vogliamo tenere le famiglie unite”, ha dichiarato Trump alla Casa Bianca. “Farò qualcosa che in qualche modo sarà preventiva ma alla fine si accorderà con la legislazione”, ha aggiunto, riferendosi alla normativa che i repubblicani intendono votare nella giornata di giovedì 21 giugno alla Camera, senza la sicurezza però di avere i numeri necessari.

Dietro questa decisione ci sarebbe la first lady, Melania Trump. Avrebbe fatto pressione sul marito affinché cambiasse posizione circa la sua linea sull’immigrazione illegale alla frontiera a Sud. Lo riferisce la radio pubblica Usa Npr, citando fonti della Casa Bianca. “Gliene ha parlato fin dall’inizio della vicenda”, ha detto a Npr una fonte, che ha chiesto di restare anonima.

Nei giorni scorsi Melania, tramite la sua portavoce, aveva detto di volere “un Paese che rispetta tutte le leggi, ma anche che governi con il cuore”. L’amministrazione Usa era stata sommersa da una pioggia di critiche. Più di 2300 bambini sono stati separati dai genitori fermati per essere entrati illegalmente negli Stati Uniti. A tal proposito sono circolati anche alcuni video in cui si vedono decine di bambini rinchiusi in grosse gabbie che piangono e chiedono ai poliziotti di frontiera notizie dei loro cari.