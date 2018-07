Trump attacca Theresa May sulla Brexit

Donald Trump attacca Theresa May a Londra. Dopo la cena di gala offerta dalla premier britannica il presidente americano critica aspramente la May sul nuovo piano per la Brexit. La scelta è precisa. Trump rilascia un’intervista esclusiva al “Sun”, uno dei più diffusi tabloid britannici, il cui proprietario è Rupert Murdoch, fiero sostenitore del trumpismo. Secondo il presidente americano, “il piano per una soft Brexit, presentato nei giorni scorsi da May, probabilmente ucciderebbe un patto di libero commercio fra Gran Bretagna e Stati Uniti. Perché significherebbe per noi continuare a trattare con l’Unione Europea anziché con il Regno Unito”. Lunedì la premier sottoporrà il piano al Parlamento. Il rischio è che venga sconfitta, a causa della corrente anti-europeista del Partito conservatore. “Io avevo detto a Theresa come negoziare – ha dichiarato il presidente americano – ma non mi ha dato retta. Non mi ha voluto ascoltare. Ha deciso di prendere un’altra strada”. A proposito della Brexit, Trump ha ribadito quanto già detto a Bruxelles: “Il nuovo piano è molto diverso da quello per cui ha votato la gente nel referendum sull’Unione europea”.

Trump ha ammesso di avere “già abbastanza problemi con la Ue. Non hanno trattato l’America con equità in materia di commercio, per questo sto reagendo”. Ma Trump ha lanciato un’altra stoccata alla May. Ha deciso di fare riferimento al ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, pochi giorni dopo le sue dimissioni, dettate dal dissenso proprio contro il piano Brexit della May. Secondo il presidente americano, “Johnson sarebbe un buon primo ministro. Ha quello che serve per guidare il proprio Paese”. Un vero e proprio endorsement. L’inquilino della Casa Bianca ha anche rispolverato le critiche nei confronti del sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, sostenendo che “ha fatto un lavoro terribile nella lotta al terrorismo”. Frattanto, un portavoce della Casa Bianca, per ricucire lo strappo di Trump ha dichiarato che “il presidente ha il massimo rispetto per Theresa May e non ha mai detto una parola contro di lei”. Per la Bbc. “é come se Trump fosse passato con un bulldozer sul piano della premier per la Brexit”. Il presidente americano ha commentato le manifestazioni di protesta contro di lui in Inghilterra. “Londra mi piaceva. Ma perché starci se non ti fanno sentire benvenuto”. Nel pomeriggio Trump prenderà un tè a Windsor con la regina. Lunedì volerà ad Helsinki per incontrare Vladimir Putin.

Nel secondo giorno del vertice bilaterale Gran Bretagna-Stati Uniti in corso a Londra, Theresa May ha glissato sulle critiche di Dondald Trump. E ha puntato sul rapporto tra i due Paesi. “Abbiamo molto di cui discutere – ha detto – a partire dalla ‘special relationship’ fra Regno Unito e Stati Uniti d’America che è grande”. Per la May, “bisogna discutere in particolare delle reali opportunità di questo accordo di libero scambio bilaterale, quando noi usciremo dall’Ue. Bisogna discutere, naturalmente, della politica estera, di difesa e dei temi della sicurezza, su cui lavoriamo davvero a stretto contatto con gli Stati Uniti”.