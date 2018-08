Sulla Brexit, l’Unione europea e il Regno Unito hanno visioni diverse. Michel Barnier, il capo dei negoziatori di Brexit per conto dell’Ue, ha firmato un articolo, pubblicato su varie testate, per aggiornare i cittadini europei e britannici sullo stato delle trattative. Barnier spiega che l’accordo stabilisce le condizioni con cui il Regno Unito uscirà dall’Unione europea il 29 marzo 2019. Un’intesa “completa all’80 per cento”.

I negoziatori europei e britannici devono ancora intendersi su alcuni punti. Ad esempio, la protezione di alcuni prodotti alimentari locali, la sovranità del Regno Unito in alcuni territori dell’Unione europea come Cipro e Gibilterra. Ma, soprattutto, sulla definizione del confine fra Irlanda del Nord, che fa parte del Regno Unito e la Repubblica indipendente d’Irlanda, che rimarrà nell’Ue.

L’Europa ha proposto di mantenere un confine simbolico come quello in vigore oggi, in virtù dei cosiddetti accordi del “Venerdì Santo”. L’intesa consentirebbe all’Irlanda del Nord di restare nel mercato comune e nell’unione doganale. Ma il Regno Unito non condivide. Perché sostiene che verrebbe danneggiata l’integrità del suo territorio. Secondo Barnier, al momento, manca l’intesa sulle future relazioni fra Regno Unito ed Unione europea. “Siamo sinceri − scrive − dato che il Regno Unito lascerà il mercato comune, non potrà più essere così vicina al resto dei Paesi dell’Unione europea dal punto di vista economico”. L’Ue ha proposto al Regno Unito un’area di libero scambio. Ma i britannici vorrebbero di più. Un esempio? Rimanere in alcune agenzie europee evitando l’aumento dei contributi da versare alle istituzioni europee. Eppure, se il Regno Unito accoglierà le richieste dell’Unione europea, Barnier è convinto che “potremo costruire un’alleanza senza precedenti per portata e profondità”.

Frattanto, la premier bitannica Theresa May vola in Francia per cercare il sostegno del presidente Emmanuel Macron sulla Brexit. L’incontro è previsto nel tardo pomeriggio al Fort de Bregancon, la residenza estiva del leader francese in Costa Azzurra. Macron e la moglie Brigitte arriveranno oggi. All’incontro bilaterale con Theresa May seguirà una cena a cui si unirà anche Brigitte Macron e il marito della premier britannica, Philip May.