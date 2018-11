Mosca, allarmi bomba: evacuati 12 centri commerciali

La Russia torna ad essere vittima di “procurato allarme”. Da dodici centri commerciali di Mosca sono state evacuate quattromila persone, dopo una serie di allarmi bomba arrivati con telefonate anonime. È quanto riportano sia l’agenzia di stampa Interfax che l’agenzia di Stato Ria Novosti. Tra i centri commerciali evacuati figurano Atrium e Kapitoly. Ma risulterebbero coinvolti anche Yevropeisky, Gorod, Megapolis, Tsvetnoi, Gorbushkin Dvor e Zvyozdochka. È stata disposta anche l’evacuazione della stazione dei treni di Kievsky. Al momento, le squadre speciali che stanno ispezionando le zone non hanno trovato esplosivi né ordigni. In ogni caso, le autorità prendono molto seriamente le telefonate anonime e procedono con i controlli delle unità cinofile.

Proprio un anno fa si era registrata una sequenza simile di minacce telefoniche. Per fortuna, allora si rivelarono false. Ma avevano portato ad evacuazioni di massa in tutta la Russia. Come si ricorderà, più di un milione di persone in 170 città russe avevano abbandonato scuole, negozi, stazioni ferroviarie, aeroporti e uffici governativi. Gli allarmi bomba erano arrivati attraverso telefonate anonime su Internet preregistrate e poi “innescate” da alcuni programmi simultaneamente.