Birmania: rilasciati giornalisti Reuters

Sono stati liberati i due giornalisti dell’agenzia di stampa Reuters, Wa Lone e Kyaw Soe Oo. I due reporter birmani, condannati in Birmania a sette anni di reclusione per aver diffuso documenti di Stato sui crimini delle forze armate contro i Rohingya, sono stati rilasciati. Lo ha reso noto il direttore del carcere in cui erano rinchiusi. I due giornalisti sono stati rilasciati nell’ambito di una grazia concessa oggi a 6mila detenuti dal governo del Paese. Wa Lone e Kyaw Soe Oo erano stati arrestati nel dicembre 2017 per la loro copertura dell’offensiva delle forze armate contro la minoranza musulmana nello stato Rakhine, da dove 700mila sono fuggite in Bangladesh. I due erano stati prelevati subito dopo aver incontrato in un ristorante un ufficiale che gli aveva consegnato un documento. L’uomo aveva poi testimoniato durante il processo, raccontando che il tutto era stato pianificato come una trappola per i due giornalisti scomodi.

Lo scorso dicembre, la rivista Time aveva inserito i due reporter nella lista di “Persone dell’anno”, assieme al saudita-americano Jamal Khashoggi e alla filippina Maria Ressa, come rappresentanti della categoria dei giornalisti perseguitati per la loro attività di ricerca della verità.

“Siamo lieti che Wa Lone e Kyaw Soe Oo, due giornalisti della Reuters in Birmania, abbiano ottenuto la grazia. Ora sono liberi e possono riunirsi alle loro famiglie e riprendere il loro fondamentale lavoro”. Lo afferma una nota del portavoce del servizio di azione esterna dell’Ue (Eeas) facendo riferimento al rilascio dei due reporter che erano stati condannati in Birmania a sette anni di reclusione per aver diffuso documenti di Stato sui crimini delle forze armate contro i Rohingya. “L’Unione europea continuerà a difendere la libertà e il pluralismo dei media quali pilastri fondamentali della democrazia in tutto il mondo e continuerà a collaborare con le autorità della Birmania a sostegno della democrazia nel paese”, conclude il portavoce.