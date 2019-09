Brexit, incontro Barnier-Barclay: “Prime idee da Londra”

Si registrano segnali di disgelo tra la Ue e Londra. Il capo negoziatore dell’Unione europea Michel Barnier ha visto oggi a Bruxelles Steve Barclay, il ministro britannico per la Brexit. Si tratta del primo incontro sul tema da quando Boris Johnson è alla guida del governo britannico. I due, precisa una nota della Commissione europea, hanno avuto una “discussione sullo stato dell’arte sulla Brexit, sia in relazione al backstop per evitare un confine duro sull’isola d’Irlanda, sia sulla dichiarazione politica sulla relazione futura”.

La nota riferisce che “Barnier e Barclay hanno concordato che i colloqui tecnici continueranno. Si tratta di concetti, principi e idee che il Regno Unito ha avanzato negli incontri con la task force sull’articolo 50. È essenziale che nell’accordo di recesso sia inclusa una soluzione pienamente praticabile e giuridicamente operativa. Rimaniamo disposti e aperti ad esaminare le proposte che soddisfino tutti gli obiettivi del backstop”.

Intanto, si apprende che il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk incontrerà il premier britannico Boris Johnson lunedì 23 settembre a New York, a margine dell’assemblea dell’Onu. Lo ha reso noto un responsabile europeo, precisando che sul tavolo i due leader parleranno degli ultimi sviluppi legati alla Brexit.