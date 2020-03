Coronavirus, il contagio nel mondo

A causa del Coronavirus Los Angeles dichiara lo stato di emergenza. La California ha preso questa decisione dopo aver registrato il primo morto a causa del contagio. Il provvedimento è stato assunto mentre il numero delle vittime negli Stati Uniti è arrivato a 11. I due stati con il maggior numero di casi sono proprio la California e quello di Washington. Intanto, la Svizzera ha annunciato il primo decesso provocato dal Coronavirus. Lo ha reso noto la polizia. Sono saliti a 349 i casi di Covid-19 in Germania. È quello che riferisce il ministero della Salute, sul suo sito. I dati aggiornati stamani mostrano un deciso aumento rispetto a ieri, quando positivi risultavano 262 pazienti sottoposti ai test. In poche ore sono stati registrati 87 nuovi contagi. Il Land più colpito resta il Nordreno-Vestfalia, con 175 casi. Seguono il Baden-Wuerttemberg con 65 e la Baviera con 52. A Berlino ne risultano 9.

Ha superato le tremila vittime il bilancio dei morti per il Coronavirus in Cina, secondo i nuovi dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 31 nuovi decessi e 139 nuovi contagi. Il totale dei positivi nel Paese è ora di 80.409 casi confermati.

I contagi da coronavirus in Corea del Sud superano quota 6mila, attestandosi a 6.088: sono i dati forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) che, negli aggiornamenti del pomeriggio, annoverano 322 contagi ulteriori La parte più critica fa capo alla città di Daegu, mentre da ultimo è stato individuato nelle sue vicinanze un terzo potenziale focolaio in una zona che è stata subito designata "area di attenzione speciale".

Il governo australiano ha esteso il divieto all’entrata degli stranieri provenienti dalla Corea del Sud in aggiunta ai viaggiatori dalla Cina e dall’Iran, e ha aggiunto ulteriori restrizioni per i viaggiatori dall’Italia. Nel dare l’annuncio, il primo ministro Scott Morrison ha precisato che i viaggiatori provenienti dall’Italia dovranno affrontare “misure di screening avanzate”, il che significa che verranno poste più domande al momento del check-in e che all’arrivo in Australia sarà loro misurata la temperatura.

Anche la Russia ha registrato un altro caso di Coronavirus. Si tratta di un cittadino italiano ed è in condizioni soddisfacenti. Lo ha dichiarato il centro operativo per la lotta contro il virus in un comunicato, ripreso dall’agenzia Interfax. Frattanto, la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping in Giappone, originariamente prevista per l’inizio del mese prossimo, è stata rinviata a causa del coronavirus. Lo ha annunciato un portavoce del governo di Tokyo senza indicare una nuova data.

“Una visita di Stato del presidente Xi in Giappone si terrà in un momento conveniente per entrambi”, ha detto il portavoce Yoshihide Suga. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato una lettera personale al presidente sudcoreano Moon Jae-in, esprimendo fiducia e sostegno alla battaglia di Seul contro l’epidemia di Coronavirus che nel Paese ha causato finora 5.766 contagi accertati e 35 morti. Nella missiva, consegnata ieri, Kim ha espresso la convinzione che il Sud sarà in grado di superare le difficoltà, auspicando che tutti i sudcoreani possano godere di buona salute, ha riferito il portavoce presidenziale Yoon Do-han, nel resoconto della Yonhap.