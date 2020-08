Ue: Dombrovskis commissario ad interim al commercio

Il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis assumerà ad interim la carica di commissario europeo al commercio, in attesa di trovare un sostituto al dimissionario Phil Hogan, dimessosi dopo aver ammesso di aver violato le norme anti-coronavirus. Lo ha annunciato la presidente dell’Esecutivo Ue Ursula von der Leyen.

“La scorsa notte Phil Hogan ha rassegnato le dimissioni da commissario Ue al commercio. Rispetto la sua decisione e gli sono grata dell’instancabile lavoro svolto e del contributo che ha dato sia a questa commissione sia in quella precedente, come titolare delle competenze sull’’agricoltura”, ha detto von der Leyen. Ma “nelle circostanze attuali - ha proseguito - in cui i cittadini europei fanno sacrifici e accettano restrizioni dolorose, mi aspetto dai membri del collegio dei commissari una speciale attenzione nell’osservare le regole e le raccomandazioni nazionali e regionali”. Ora “spetta ora al governo irlandese proporre un nuovo candidato. Come in passato, chiedo al governo di proporre un uomo e una donna. Nel frattempo il vicepresidente Valdis Dombrovskis assumerà ad interim la responsabilità sulle questioni del commercio. In una fase successiva deciderò sulla distribuzione finale delle competenze nel collegio dei commissari”.