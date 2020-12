Il Marocco include la cultura ebraica nei programmi scolastici

Ancor prima di normalizzare le sue relazioni diplomatiche con Israele, il Marocco ha avviato una riforma scolastica definita da alcuni uno “tsunami”: la storia e la cultura della comunità ebraica verrà presto insegnata agli studenti di questo Paese dove l’Islam è religione di Stato. Secondo il ministero della Pubblica Istruzione marocchino, le prime lezioni, in arabo, saranno date nel prossimo trimestre dell’ultimo anno di scuola primaria, dove l’età degli alunni è di circa 11 anni. “Questa introduzione è la prima nel mondo arabo. Ha l’effetto di uno tsunami”, ha detto Serge Berdugo, segretario generale del Consiglio della comunità ebraica nel Regno. Presente nell’architettura, nella musica, nella cucina, l ‘”affluente ebraico” della cultura marocchina ora appare nei nuovi libri di testo di educazione sociale primaria, in un capitolo dedicato al sultano Sidi Mohammed Ben Abdellah, noto come Mohammed III (Diciottesimo secolo). Questo sultano alawita aveva scelto il porto di Mogador e la sua fortezza costruita dai coloni portoghesi per fondare la città di Essaouira (sud), un centro diplomatico e commerciale che divenne sotto la sua guida l’unica città nella terra dell’Islam con una popolazione maggioritaria ebraica, con un massimo di 37 sinagoghe.

“Sebbene la presenza ebraica in Marocco sia anteriore al XVIII secolo, le uniche prove storiche affidabili risalgono a questo periodo”, ha detto Fouad Chafiqi, direttore dei programmi scolastici presso il ministero dell’Istruzione marocchino. “Eccezione” Nel mondo arabo, il Marocco rimane un caso raro in quanto “questo paese non ha mai cancellato la sua memoria ebraica”, sottolinea Zhor Rehihil, il curatore del Museo del giudaismo marocchino a Casablanca, unico nel suo genere nella Regione. Presente in Marocco sin dall’antichità, la comunità ebraica, che rimane la più numerosa del Nord Africa, è cresciuta nel corso dei secoli, in particolare con l’arrivo degli ebrei espulsi dalla Spagna dai re cattolici dal 1492. Raggiunse circa 250mila anime alla fine degli anni Quaranta, ovvero circa il 10 per cento della popolazione. Molti ebrei se ne andarono dopo la creazione di Israele nel 1948 e sono rimasti circa 3mila. L’integrazione della storia ebraica nel curriculum educativo marocchino fa parte di un vasto programma di revisione dei libri di testo scolastici lanciato nel 2014. Poco commentata in Marocco, la riforma è stata salutata da due associazioni ebraiche con sede negli Stati Uniti, la Sephardic american federation e la Conference of presidents (CoP). “Permettere agli studenti marocchini di conoscere tutta la loro storia di tolleranza, incluso il filosemitismo marocchino, è un vaccino contro l’estremismo”, hanno detto queste associazioni in un comunicato stampa pubblicato su Twitter a metà novembre. Poco dopo, il ministero dell’Istruzione marocchino ha firmato un accordo di partnership con due associazioni ebraiche marocchine “per la promozione dei valori di tolleranza, diversità e convivenza nelle scuole e nelle università”.

Simbolicamente, è stato alla Maison de la Mémoire d’Essaouira, un museo dedicato alla convivenza di ebrei e musulmani che questo accordo è stato siglato alla presenza del Consigliere Reale André Azoulay, un uomo della rete di fede ebraica dedito alla promozione tolleranza religiosa. Includere l’identità ebraica nel corpus scolastico “aiuterà a forgiare la percezione e la costruzione dei futuri cittadini consapevoli della loro eredità plurale”, ha detto Mohammed Hatimi, un professore di storia specializzato sulla questione. La riforma dei libri di testo della scuola primaria mira a “evidenziare la diversità dell’identità marocchina”, sottolinea Chafiqi. La revisione dei libri di testo delle scuole superiori, prevista per il 2021, integrerà anche questa “dimensione della diversità”, secondo lui. Una voce sull’integrazione della storia della Shoah nei programmi scolastici del Marocco era circolata nel settembre 2018, dopo un messaggio inviato dal Re Mohammed VI durante una tavola rotonda delle Nazioni Unite. All’epoca il capo dello Stato e “Comandante dei fedeli”, grande difensore della “convivenza”, sottolineava il ruolo fondamentale dell’educazione nella lotta al razzismo e all’antisemitismo. È stato sotto la sua guida, e dopo diversi mesi di negoziati avviati dall’amministrazione di Donald Trump, che il Marocco è diventato questa settimana il quarto paese nel mondo arabo ad annunciare una normalizzazione delle sue relazioni diplomatiche con Israele, in cambio del riconoscimento della “sovranità” di Rabat sul territorio conteso del Sahara Occidentale.

(*) Tratto da Almaghrebiya