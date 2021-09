El Salvador: laboratorio di una rivoluzione epocale

El Salvador è un piccolo Stato dell’America centrale grande quanto l’Emilia-Romagna con una economia basata soprattutto sull’agricoltura. È in bassa classifica mondiale in tutti i principali indici, Pil nazionale, reddito pro-capite, istruzione e aspettative di vita. Conosciuto nel recente passato per i numerosi colpi di Stato che ne hanno scombinato le dinamiche politiche da pochi anni ha raggiunto un sufficiente equilibrio, che ha consentito regolari elezioni con alternanza di partiti al Governo.

Ha un’altra caratteristica El Salvador. La propria Banca Centrale non è privata, al pari di quelle di pochi altri Paesi nel mondo tra cui Cuba, Venezuela, Siria, Sudan, Corea del Nord e Islanda. Il dettaglio non è da poco perché è il presupposto che ha consentito a El Salvador di passare alla storia per aver dato corso legale al bitcoin e di divenire l’unico Paese al mondo in cui la criptovaluta sarà utilizzata insieme alla moneta nazionale, il dollaro. Il progetto era stato annunciato all’inizio di giugno dal presidente Nayib Bukele ed è ora stato trasformato in legge dal Parlamento. Gli operatori economici e gli esercizi commerciali, secondo la legislazione approvata, sono obbligati ad accettare la criptovaluta e tutti i prezzi di prodotti e servizi devono essere espressi sia in dollari sia in bitcoin anche se stipendi e pensioni continueranno ad essere pagati in dollari.

Se si ragiona in termini di conversione o di oscillazioni nel cambio l’innovazione rientra nell’ambito di qualsiasi discussione sulla speculazione mentre se la si legge come nuova procedura nelle transazioni “monetarie” senza dubbio costituisce una rivoluzione al pari di quelle che hanno determinato nuovi corsi storici. Probabilmente negli anni ’80 nessuno poteva immaginare che le mail avrebbero sostituito la tradizionale lettera da spedire tramite l’ufficio postale e neppure che un viaggio si potesse organizzare a prescindere dalla relativa agenzia.

Allo stesso modo è difficile immaginare oggi un futuro senza banche e intermediari finanziari, senza moneta a debito e signoraggi vari. Le transazioni avverranno tra tizio A e tizio B garantite esclusivamente dal sistema blockchain. El Salvador costituisce un laboratorio che ci consentirà di capire se è possibile vivere con valute non stampate e cedute dalle banche centrali. Se la risposta fosse positiva siamo di fronte all’invenzione della ruota del terzo millennio.