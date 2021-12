Kurz lascia la politica

Sebastian Kurz, ex cancelliere austriaco, saluterà la politica. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa: “Non sono né un santo né un criminale. Dimostrerò l’infondatezza delle accuse sollevate contro la mia persona, anche se dovrò aspettare anni”. E ha aggiunto: “Ora vado a prendere mia moglie e mio figlio in ospedale”.

Kurz, 34 anni, si era dimesso a ottobre dopo le polemiche sull’inchiesta su presunti sondaggi pilotati pagati con soldi pubblici. Allo stesso tempo, era rimasto leader del partito popolare Oevp (in lizza come nuovo segretario c’è il ministro degli Interni, Karl Nehammer) e capogruppo in Parlamento.

Nel suo intervento odierno, Sebastian Kurz non ha nascosto di aver preso “decisioni sbagliate” durante il suo percorso, poi ha precisato che “ultimamente la fiamma dell’entusiasmo si è però abbassata”, poiché ha dovuto respingere “accuse e insinuazioni”.