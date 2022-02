L’Algeria, la Russia e il sostegno ai mercenari in Africa

L’azione dei mercenari russi non è centrata solo in Ucraina e nelle zone occupate al confine dell’Europa orientale. Un cospicuo dispiegamento di mercenari russi è giunto anche in Mali, con la complicità e il sostegno dell’Algeria. La stampa africana e la stessa stampa algerina riportano informazioni e documentazione sul sostegno delle autorità algerine alla cura logistica e agli spostamenti del famoso gruppo di mercenari russo “Wagner”. L’Algeria sembra svolgere un ruolo chiave nel dispiegamento di mercenari e paramilitari russi in Africa e nel Mali. “Hanno aperto il loro spazio aereo agli aerei russi, trasportando mercenari e materiali giunti dalla Libia. Possediamo i numeri di immatricolazione degli aeromobili utilizzati”, dichiarano fonti stampa in Algeria. Alcuni analisti e organizzazioni politiche registrano la presenza di “numerose decine di mercenari russi della famosa società militare privata russa in transito dall’Algeria per raggiungere il Mali” già da inizio gennaio, riportando ulteriori spostamenti provenienti dalla Libia.

Inoltre, “un Tupolev Tu-154M appartenente all’aeronautica militare russa ha attraversato il cielo algerino per raggiungere Bamako. L’aeromobile era decollato dalla Siria prima di fare una sosta in Libia per poi raggiungere il Mali”, riportano tali fonti. L’Algeria nega la complicità in tale dinamica di sostegno alle azioni militari russe ma numerose sono le prove che evidenziano il contrario, anche in considerazione dell’alleanza russa con l’Algeria. La Russia è il maggiore fornitore di armi dell’Algeria e le strategie militari in Africa sono oggetto di cooperazione tra i due Paesi. Notizie che preoccupano anche le autorità francesi che temono infiltrazioni terroristiche che possono giungere in Europa. Negli ultimi mesi, le forze di sicurezza francesi hanno debellato diverse organizzazioni terroristiche saheliani alleate dello Stato Islamico nel Grande Sahara e vicine ai leader del Fronte del Polisario.

Nell’ultimo periodo, la Federazione russa ha avviato numerose esercitazioni militari con i vari partner internazionali. Inoltre, la Russia e l’Algeria avevano avviato, ad inizio ottobre, le prime esercitazioni militari congiunte in Ossezia del Nord, presso il campo di addestramento e la base militare di Tarsky. Nel 2017, Dmitry Medvedev sottoscrisse con le autorità di Algeri una serie di documenti sulla cooperazione russo-algerina in una moltitudine di settori come la giustizia, l’energia, l’istruzione e la salute. L’Algeria resta uno dei principali partner della Russia nel mondo arabo e la cooperazione militare tra i due Paesi è da sempre dinamica e preoccupante.