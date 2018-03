Nintendo Switch, in arrivo la nuova generazione?

Nintendo prova a fare un passo in avanti. A compiere uno step successivo, una nuova generazione di videogiochi. A creare qualcosa di nuovo che, come sempre, faccia gioire gli appassionati di gaming. La casa di Kyoto non ha ancora annunciato una revisione di Switch e non è detto che un modello “Mid Gen” della console sia in programma. Si cerca di studiare nuove tecniche d’intrattenimento. Tuttavia, Digital Foundry, ha provato a ipotizzare uno scenario praticamente inedito.

In un nuovo video, Richard Leadbetter, prova a ipotizzare le specifiche di “Nintendo Switch Pro” immaginando che una revisione della console possa montare il chip NVIDIA Tegra 2. E in generale un hardware maggiormente nuovo rispetto a quello attuale, così da dare modo ai consumatori di scegliere tra i modello base, venduto presumibilmente prezzo più economico, e quello Pro.

Insomma, uno scenario innovativo per la casa Nintendo che potrebbe seguire la via degli upgrade “Mid Gen” per prolungare la vita di Switch. Tutto in attesa, ovviamente, di lanciare una piattaforma completamente nuova. E, si spera, competitiva.