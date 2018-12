Dall'Europa un codice etico sull'Intelligenza Artificiale

L'Europa lavora a un codice etico sull'Intelligenza Artificiale, uno dei grandi temi tecnologici del nostro tempo che ha anche implicazioni sociali, economiche e filosofiche. Nelle linee guida pubblicate online prevale la tutela del ruolo e della dignità dell'essere umano. Viene stabilito infatti il principio che l'intelligenza artificiale non deve danneggiare l'umanità ma deve tutelare la sicurezza fisica, psicologica e finanziaria. Inoltre, le macchine intelligenti dovranno sempre operare in favore della realizzazione dell'autonomia dell'uomo, mai riducendola. Al documento hanno lavorato 52 esperti del mondo accademico, dell'industria e della società civile. È aperto a suggerimenti in attesa della versione definitiva che arriverà a marzo 2019. "L'intelligenza artificiale può apportare grandi benefici alle nostre società, dalla diagnosi dei tumori alla riduzione del consumo energetico. Ma affinché le persone accettino e utilizzino i sistemi basati su questa tecnologia devono averne fiducia, sapere che la loro privacy è rispettata, che le decisioni non sono di parte. Il lavoro del gruppo di esperti è molto importante in questo senso e incoraggio tutti a condividere i commenti per aiutare a finalizzare le linee guida", ha detto Andrup Ansip, vicepresidente della Commissione europea e commissario al Digitale.