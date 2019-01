Pa: inizia la transizione al digitale

Digitalizzare la Pubblica amministrazione. È il tema dell’incontro organizzato ieri al Senato dall’Associazione Italian Digital Revolution, in collaborazione con la Link Campus University e la Macchioni Communications. Il sottosegretario alla Pa Mattia Fantinati ha detto sarà costituito “un tavolo con università, ordini professionali, team digitale per supportare le amministrazioni nell’individuazione del responsabile per la transizione al digitale”. E ha aggiunto: “La Pa sconta notevoli ritardi nell’adozione di questa figura chiave, prevista dal Codice per l’amministrazione digitale, per la quale abbiamo fatto un notevole salto in avanti grazie alla circolare della ministra Giulia Bongiorno dell’ottobre 2018, con la quale abbiamo impresso un’accelerazione alla nomina da parte degli enti coinvolti. Dobbiamo fare di più e penso che le università possano supportare questa vera e propria rivoluzione digitale alla quale stiamo lavorando, sostenendo dal basso tutte quelle Pa che hanno affrontato oggettive difficoltà a individuare e nominare i responsabili alla transizione: si tratta di ruoli che devono possedere competenze elevate e di cui non tutte le Pa sono dotate. Eppure, senza queste nomine, rischiamo di fermare questa rivoluzione a metà. Per questo dotare tutti gli enti di questo incarico è fondamentale”.

Secondo Fantinati, “con questo tavolo, intendo personalmente dare un contributo risolutivo alla questione, che sta a cuore a tutto il governo”. All’incontro, moderato da Piero Schiavazzi, analista di “Huffington Post” e “Limes”, sono intervenuti: Arturo Siniscalchi, vice presidente dell’Aidr e direttore area amministrazione, finanza e controllo del Formez Pa; Vincenzo Scotti, presidente università degli studi Link Campus University; Flavia Marzano, assessora Roma Semplice-Roma Capitale; Angelo Valsecchi, del Consiglio nazionale degli ingegneri. Nel corso del convegno un interessante contributo è stato dato dai responsabili per la transizione al digitale Grazia Strano, direttore generale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Mario Nobile, direttore generale del ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Nicola Marco Fabozzi, direttore generale del ministero dell’Ambiente. Il commissario del governo per l’Attuazione dell’agenda digitale Luca Attias, presente all’incontro, ha commentato: “Credo nell’utilità istituzionale di queste figure professionali ed apprezzo moltissimo coloro che, nelle diverse amministrazioni, stanno ricoprendo questo ruolo”.