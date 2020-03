Dispositivi indossabili: ad Apple il primato 2019

L’Apple si conferma regina dell’Hi-tech. Il mercato mondiale dei dispositivi da indossare è un comparto che comprende principalmente smartwatch, bracciali per il fitness, auricolari e cuffie senza fili. Il settore ha archiviato il 2019 con una crescita dell’89 per cento rispetto al 2018, a quota 336,5 milioni di unità. Lo riferiscono gli analisti di Idc, che incoronano due vincitori indiscussi: Apple e gli auricolari.

Nel 2019 Apple ha più che raddoppiato i volumi, arrivando a consegnare 106,5 milioni di pezzi tra Apple Watch, AirPods e prodotti a marchio Beats, contro i 48 milioni del 2018. La Mela ora detiene quasi un terzo del mercato (31,7 per cento), distanziando i rivali. Al secondo posto c’è Xiaomi – forte nel segmento dei bracciali per l’attività fisica – con 41,7 milioni di dispositivi (+79 per cento), seguita da Samsung a quota 30,9 milioni di unità (+153 per cento). Fuori dal podio Huawei a 27,9 milioni (+149 per cento) e Fitbit a 15,9 milioni (+15 per cento).

Auricolari e cuffie balzano al primo posto rispetto al terzo del 2018, con 170,5 milioni di unità consegnate e un +250 per cento. La seconda categoria più gettonata è quella degli smartwatch, che sale a 92,4 milioni d unità (+23 per cento); la terza sono i bracciali da fitness, a 69,4 milioni di pezzi (+37 per cento).