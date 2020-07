Tutto pronto per l’atteso Xbox Games Showcase

Tutto pronto per la trasmissione dell’atteso Xbox Games Showcase (domani alle 18), appuntamento digitale con cui i vertici del colosso Microsoft porteranno sul palco i titoli First Party in arrivo sulla console next gen.

Aaron Greenberg, responsabile Xbox Game Marketing presso la società Redmond, ha twittato chiarendo come si svilupperà lo show digitale. La conferma è che l’Xbox Game Showcase sarà dedicato esclusivamente alla presentazione di giochi. Inoltre l’Xbox Series X dovrebbe durare almeno un’ora.

Tra i presenti illustri già confermati, Halo: Infinite, con 343 Industries pronta a mostrare al pubblico un assaggio della nuova avventura di Master Chief. Ma all’appello non dovrebbero mancare molti dei team di sviluppo attualmente parte della famiglia degli Xbox Game Studios. Ricordiamo inoltre che anche il pre-show ospiterà annunci, mentre al termine saranno trasmesse interviste e approfondimenti.