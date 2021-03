Battista: hypercar elettrica in strada a Torino

La Battista di Automobili Pininfarina “è su strada per la prima volta nella sua città natale, Torino, in occasione della presentazione, in forma dinamica, della hyper Gt pre-serie completamente elettrica, disegnata in Italia e realizzata a mano, ai principali rappresentanti del Governo, dell’industria e dell’istruzione in Piemonte. La sede del design, ingegneria e produzione di Automobili Pininfarina è a Torino”. Questo quanto riferito in una nota.

Nel 2019 l’azienda ha annunciato “che avrebbe creato non più di 150 esemplari della Battista da 1900 CV per i clienti di tutto il mondo. La pura, bella e rara hyper Gt è la prima di una gamma di nuove auto di lusso innovative e completamente elettriche, della Casa Automobilistica”.

Per Svantesson, Amministratore delegato di Automobili Pininfarina, ha commentato: “Automobili Pininfarina è orgogliosa di avere il suo cuore nella città di Torino. Da quando, nel 2019, abbiamo lanciato il nostro marchio e la Battista, abbiamo creato, in questa Regione, un brillante team di designer, ingegneri e specialisti nella costruzione di automobili. Crediamo fermamente che, combinando un design eccezionale con una tecnologia pulita e completamente elettrica nelle auto di lusso, stiamo dando all’Italia una opportunità d’oro per rafforzare ulteriormente la sua grande reputazione di leader mondiale nella realizzazione di auto sportive”.

Paolo Pininfarina, presidente di Pininfarina Spa, ha dichiarato: “La Battista è un omaggio alla visione di mio nonno, che applaudirebbe questo capolavoro di innovazione stilistica e di ingegneria, perché abbraccia la tecnologia del futuro, senza compromessi con i valori Pininfarina. Vedere la Battista percorrere le strade di Torino è un momento speciale: questa hyper Gt è viva ed è un meraviglioso simbolo dell’innovazione italiana”.