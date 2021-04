Assistente vocale anche per Spotify

Last but not least. Dopo Amazon, Google, Samsung, Apple anche Spotify è pronto a lanciare l’assistente vocale personale. In pratica, richiamerà podcast, playlist e brani con l’utilizzo della voce. A riferirlo sono state alcune immagini pubblicate dal sito Gsm Arena, che ha evidenziato la disponibilità di Hey Spotify su un dispositivo Samsung, nel caso concreto un Galaxy S21.

Secondo quanto sottolineato dalle informazioni descritte, gli utenti potrebbero avere la possibilità di chiedere di riprodurre musica senza toccare lo schermo del dispositivo. Al momento non sono noti ulteriori dettagli né quali saranno le eventuali versioni di lancio. Tra le ipotesi, per altro, non è esclusa la presenza di una declinazione per interfacce delle auto, dove per adesso l’uso di Spotify – su Android Auto e Apple CarPlay – avviene con il tocco sullo schermo, per poter accedere a schermate e menu.

Da segnalare anche un occhio di riguardo per la privacy, tenuto conto della possibilità di attivare il comando vocale con l’applicazione aperta e lo smartphone con schermo bloccato.