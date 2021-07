L’Avio, Colleferro e l’innovazione aerospaziale all’Expo di Dubai

Colleferro è la capitale europea dello Spazio. La scelta della città è stata una vittoria dell’innovazione e della valorizzazione del territorio, grazie al lavoro di squadra tra istituzioni e industria, un hub innovativo di attività per far conoscere la cultura scientifica e tecnologica del settore aerospaziale. Nel cuore del progetto, i lanciatori europei che portano i satelliti in orbita. Un’eccellenza locale e nazionale che diviene patrimonio da diffondere e far conoscere all’estero. L’aerospazio è un argomento di estrema attualità per la nostra società che guarda all’innovazione, allo sviluppo tecnologico e alla ricerca scientifica per implementare nuovi approcci al mondo dell’agricoltura, rapidi servizi in tema di comunicazione, controllo del territorio, sorveglianza delle rotte marittime, nuove modalità di gestione assicurativa, geolocalizzazione, spostamenti e collegamenti tecnologici efficienti tra enti. Tematiche analizzate e dibattute durante la recente conferenza stampa dell’evento di firma della sponsorship tra Avio e Commissariato per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai che ha visto la partecipazione dell’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, e il Commissario per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti.

Ai lavori hanno partecipato anche Giorgio Saccoccia, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, il consigliere militare del presidente del Consiglio, il generale Luigi De Leverano e l’assessore per lo Sviluppo economico, commercio e artigianato, università, ricerca, start-up ed innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli. Immancabile anche la presenza di Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, che ha avuto l’opportunità di ricordare l’importanza del complesso industriale dell’Avio per l’intera città, per la crescita dei servizi terziari, la formazione e lo sviluppo industriale di un territorio che crede nell’innovazione e nella cooperazione internazionale.

Colleferro volerà a Dubai insieme all’Avio e alla Regione Lazio per l’Expo che si terrà a ottobre nella città degli Emirati Arabi. “Sarà l’occasione per la nostra città di presentare la nostra idea di Capitale Europea dello Spazio 2022 e sarà per la città di Colleferro e di tutta la Valle del Sacco una grande opportunità di riscatto dopo tanti eventi negativi”, ha dichiarato alla stampa Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro. Una vittoria per il sistema Italia, il territorio e la ricerca scientifica. “Essere presenti al Padiglione Italia ad Expo 2020 Dubai è per noi motivo di grande orgoglio, esso rappresenta infatti le eccellenze italiane ed Avio è fiera di farne parte. Gli Emirati Arabi Uniti stanno investendo molto nella ricerca e nella tecnologia spaziale e hanno avviato programmi di tutto rispetto. La sonda Hope in orbita attorno a Marte è la testimonianza ultima di tutto questo. Expo Dubai sarà l’occasione per rafforzare le partnership internazionali fondamentali per la crescita del settore e per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”, ha affermato Giulio Ranzo Amministratore delegato di Avio.

“Il tema dello Spazio è trasversale e caratterizzerà tutto il semestre di Expo Dubai, coinvolgendo anche scienze della vita, agricoltura, alimentazione, difesa, sicurezza, connettività. L’economia dello Spazio sarà quindi un tema cruciale e un’escursione costante nella cultura dell’innovazione. Oggi, lo Spazio dimostra di avere una valenza economica, diplomatica e tecnologica pari a nessun altro settore”, ha dichiarato il commissario Paolo Glisenti. Avio porterà nel Padiglione Italia un modello del lanciatore Vega che richiama nella forma un monolitico monumentale e che rappresenterà le esplorazioni spaziali all’interno dell’Osservatorio Innovazione. Un orizzonte sulle ultime frontiere della ricerca italiana condotta da università e istituzioni scientifiche nell’ambito di due settori di estrema rilevanza: l’Acqua e lo Spazio. L’Osservatorio Innovazione del Padiglione Italia a Expo Dubai sarà il centro delle tematiche del nostro immediato futuro. Tra i temi dei progetti selezionati per la promozione del sistema Italia all’estero ritroviamo lo studio dell’universo, l’osservazione della Terra, la navigazione, la comunicazione satellitare e l’esplorazione robotica dello spazio. L’innovazione e la promozione delle eccellenze tecnologiche dell’industria aerospaziale italiana verranno promosse all’estero con l’obiettivo di avviare nuove sinergie e nuove prospettive di ricerca scientifica.