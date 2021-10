Sabrina Zuccalà e le nanotecnologie premiate Eccellenze Italiane

Comprendere e conoscere la storia delle eccellenze imprenditoriali italiane può divenire il giusto stimolo per le giovani generazioni nell’intraprendere e sviluppare una carriera professionale corretta, eticamente autorevole e visionaria. A Roma, ogni anno si svolge il Galà annuale delle eccellenze italiane, un evento di spessore, una cena-talk in un sito d’eccezione per una serata dedicata alle eccellenze italiane. Un’occasione per incontrarsi, conoscere le nuove storie e i nuovi premiati, condividere momenti di dialogo e progetti per il futuro. L’emergenza sanitaria che abbiamo attraversato ha bloccato il consueto incontro durante l’anno 2020 e la V edizione del Premio si è svolta sabato 23 ottobre 2021. Quest’anno sono state premiate Sabrina Zuccalà, presidente e titolare di 4ward360, leader nel campo delle nanotecnologie; Annamaria Bernardini de Pace, avvocato e giornalista, la più nota matrimonialista italiana, Claudio Cecchetto, talent scout, produttore e conduttore; Pier Francesco Rimbotti, ceo e titolare di Infrastrutture SpA, leader nel campo delle energie rinnovabili; Adriano Panatta, un mito del tennis nazionale e Alex Pinna, scultore.

Estremamente interessante è la storia, il percorso e l’attualità dell’imprenditrice Sabrina Zuccalà che ha puntato sulla ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e i trattamenti in nanotecnologie per far crescere e conoscere la propria realtà societaria. 4ward360 Srl è un’azienda italiana leader in trattamenti nanotecnologici e la fondatrice Sabrina Zuccalà è attualmente attiva nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di formulati nanotecnologici per la protezione e conservazione delle superfici materiche in collaborazione con strutture pubbliche, private e della Difesa. Nel 2008 l’azienda, dopo anni di studio in collaborazione con i più importanti istituti universitari ed esperti ricercatori, ha introdotto nel mercato nazionale ed Internazionale il primo formulato nanotecnologico per conferire proprietà idro e oleo repellenti alle superfici porose rivoluzionando, così, tutti i tradizionali sistemi protettivi conservativi fino al momento conosciuti e impiegati.

A distanza di anni 4ward360 vanta e può consegnare ai clienti innumerevoli brevetti studiati appositamente per offrire nuove e sempre migliori prestazioni alle superfici materiche, questo grazie anche allo stimolo continuo fornito delle specifiche richieste avanzate dalla committenza in base alle proprie esigenze. Sabrina Zucculà è continuamente impegnata nella strutturazione di nuove idee, processi e progetti legati ai nanomateriali, lo sviluppo di ulteriori sostanze chimiche composte da elementi di dimensioni estremamente ridotte, misurabili in miliardesimi di metro. Alcuni nanomateriali sono presenti in natura, ad esempio le particelle che costituiscono il polline, e altri possono essere una conseguenza non intenzionale delle attività umane, come la combustione. Il futuro delle imprese e startup settoriali sarà quello di puntare sulla produzione artificiale dei nanomateriali che consente di modificare e rafforzare la materia e può generare infinite potenzialità di applicazione.