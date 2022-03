Intelligenza artificiale per titoli da bestseller

L’intelligenza artificiale è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane come l’apprendimento, la creatività, il ragionamento e la pianificazione. Nel mondo tecnologico, in continua evoluzione, il machine learning sta entrando sempre di più nelle dinamiche aziendali. Bruno Editore, fondata da Giacomo Bruno, è stata la prima casa editrice a portare i libri digitali in Italia, nel 2002, nove anni prima di Amazon. Per questo il Ceo (l’Amministratore delegato) dell’azienda è stato soprannominato “il papà degli ebook”. Oggi la casa editrice ha lanciato un nuovo software di intelligenza artificiale per generare titoli di libri bestseller. L’utilizzo del programma è totalmente gratuito, analizza i libri più scaricati da Amazon per produrre decine di titoli per dare un nome a un eventuale manuale sull’argomento desiderato.

“In Bruno Editore sappiamo bene quanto il titolo di un libro sia importante sia in ottica di vendite che di personal brand. Non è un caso se il nostro team fa studi approfonditi per ricercare un titolo capace di portare il testo di riferimento a diventare bestseller numero uno Amazon” afferma l’editore Giacomo Bruno. Secondo l’Amministratore delegato, i punti di forza di questo software sono la versatilità, l’intuitività e la rapidità di utilizzo. Basta entrare nel sito web, cliccare il bottone per iniziare la procedura, inserire l’indirizzo di posta elettronica al quale recapitare i titoli generati e infine inserire le informazioni richieste riguardo alla propria idea editoriale. La creazione di questi richiede meno di 60 secondi.

“Il bello di questo software è che man mano che viene usato diventa sempre più preciso in ottica del risultato finale. Ciò significa che tra qualche settimana i titoli saranno ancor più accurati” dichiara Bruno. “Dopo 20 anni nel marketing editoriale — conclude — abbiamo accumulato talmente tanta esperienza da sapere esattamente come fare per generare titoli bestseller. Abbiamo deciso di mettere i nostri futuri autori nella condizione di poter accedere gratuitamente a questo rivoluzionario strumento”.

Il founder di Bruno Editore è considerato infatti il book influencer italiano più affermato: ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa automaticamente numero uno su Amazon. È seguito dalla televisione nazionale, ha scritto 27 bestseller sulla crescita personale e con la Bruno Editore ha pubblicato 600 libri sullo sviluppo personale e professionale. Secondo il Ceo, se è vero che un titolo efficace può davvero fare la differenza tra un libro di successo e uno fallimentare, perché non partire con il piede giusto?