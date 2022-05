L’Università di Salerno e le nuove frontiere delle nanotecnologie

L’esigenza di rivedere le dinamiche industriali e l’applicazione delle nanotecnologie per l’evoluzione dell’ingegneria chimica e industriale è una opportunità da cogliere per gli studenti che guardano con interesse alle nuove realtà occupazionali e alle innovazioni che provengono dai formulati in nanomateriali. Il 13 maggio, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale di Ingegneria chimica del Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università degli Studi di Salerno si svolgerà, in modalità virtuale, un seminario dedicato alle “Nuove frontiere delle nanotecnologie”, con la partecipazione della professoressa universitaria Giuseppina Iervolino e di Sabrina Zuccalà, presidente di 4Ward360, azienda italiana leader in trattamenti nanotecnologici, attiva nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di formulati nanotecnologici per la protezione e conservazione delle superfici materiche.

Il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Salerno punta a implementare e approfondire un nuovo approccio alla comprensione dei trattamenti in nanotecnologia, valorizzando la caratterizzazione dei nanomateriali e alcune delle loro possibili applicazioni nel campo dell’ingegneria chimica come, ad esempio, la rimozione degli agenti inquinanti dai materiali. La partecipazione dell’imprenditrice Sabrina Zuccalà risulta estremamente importante per affrontare, nel dettaglio, le dinamiche dei “Processi innovativi e nanotecnologici” a disposizione di ingegneri ed esperi che studiano gli aspetti innovativi impiantistici, le proprietà, le applicazioni dei nanocompositi polimerici, le tecniche di realizzazione, le caratteristiche degli strati sottili della materia e le tecnologie delle particelle.

La coniugazione delle conoscenze universitarie con il pragmatismo dell’impresa innovativa italiana rafforza le attività svolte dai ricercatori e dai professori del Dipartimento di ingegneria industriale, intensificando la conoscenza verso la preparazione, la caratterizzazione e le applicazioni (in ambito energetico, ambientale, dei materiali ed elettronico) dei nanomateriali e delle nanotecnologie. I materiali innovativi possono diventare un fattore determinante di successo per l’azienda, soprattutto nel contesto attuale di profonda competizione tecnica e commerciale a livello globale. Tali elementi costituiscono un indispensabile elemento per tutti i settori applicativi di punta che vanno dall’energia ai trasporti, con particolare attenzione anche allo sviluppo sostenibile del tessuto economico nazionale e internazionale.

Le attuali opportunità offerte dalle nanotecnologie ampliano considerevolmente l’orizzonte culturale e tecnologico dell’ingegnere esperto di materiali e costituiscono un cappello essenziale alla sua preparazione professionale. Sviluppare il materiale e il processo produttivo per un particolare componente, tenendo conto dell’influenza che la trasformazione e le successive lavorazioni possono avere sulla struttura e sulle proprietà del materiale stesso, rappresenta un’importante sfida che i formulati in nanotecnologia lanciano alla nostra attualità industriale e manifatturiera.