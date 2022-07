Dragon Ball Z approda su Fortnite

Premettendo che si tratta solo di una voce – anche se autorevole – di corridoio, sembra che i personaggi di Dragon Ball Z stiano per approdare su Fortnite, il videogioco più famoso del mondo. Shiina, un famoso diffusore di notizie on-line, insieme a MidaRado, content creator che ha collaborato in passato con la casa produttrice di questo gioco, la Epic Games, avrebbero scoperto i primi tre nomi: Goku, Vegeta e Beerus. Come già detto, non è nulla di ufficiale, anche se Shiina ha avuto ragione su numerose soffiate di Fortnite. L’altro sostenitore di questa forte teoria ha anche collaborato con alcuni siti del settore dei videogiochi, come Eurogamer.

Le voci di una collaborazione tra Fortnite e Dragon Ball Z si sono intensificate quando tra i file di gioco del battle royale, la modalità multiplayer del videogame in questione, è stata trovato un oggetto estremamente simile alle capsule della Capsule Corp, un’azienda fittizia dell’anime. Il fatto che il film Dragon Ball Super: Super Hero debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 agosto, mette benzina sul fuoco delle indiscrezioni. In passato Fortnite ha dato il via a diversi crossover proprio in concomitanza con il debutto di un film o di una serie tv.

L’opera magna di Akira Toriyama manca effettivamente all’appello delle collaborazioni di Epic Games, che ha già inserito nel suo gioco diversi film, manga e fumetti. Dragon Ball Z potrebbe creare una forte montatura pubblicitaria per il videogame più famoso della terra. Stando alle informazioni trapelate successivamente, dovrebbero approdare nel negozio di Fortnite le skin (i “costumi” degli avatar online) e relativi accessori di quattro personaggi della celebre opera di Toriyama. Stando ai commenti sui social per molti si tratta di Broly, ma anche Gohan, Piccolo e Crilin vengono ritenuti dei candidati ideali. Staremo a vedere.