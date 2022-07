Apple Smart Watch: diventa “pro” e cambia design

Le voci delle ultime settimane sulla terza via degli orologi Apple sono diventate realtà. Apple Watch inaugurerà in autunno la versione Pro, la nuova linea dopo Series e la cugina economia Se. Il nuovo orologio della Mela strizza l’occhio agli atleti, professionisti o amatori che vogliono accompagnare alla performance precisione e una pioggia di dati. Una versione rugged del dispositivo digitale, ovvero ultraresistente. Secondo l’analista di Bloomberg, Mark Gurman, Apple Watch Pro sarà il modello con il display più grande di sempre e il primo a presentare un corposo cambio nel design, come non accadeva dal Series 4 nel 2018.

Secondo Gurman, pur confermando che il Pro sarà più grande del predecessore nel rapporto tra corpo e schermo, i pettegolezzi che vorrebbero un orologio con i “lati piatti” alla iPhone sono destinati a rimanere tali. Il redesign sarà solo un’evoluzione dell’apparecchio attuale. Per rendere l’Apple Watch più resistente, l’azienda di Cupertino utilizzerà una lega in titanio per la cassa. La batteria sarà più grande e di maggiori prestazioni, con l’introduzione della modalità “risparmio energetico”. Proprio come la futura Series 8, Pro includerà un sensore per la temperatura corporea. Apple ha pianificato il lancio dell’orologio tecnologico con altri due sensori (monitoraggio del livello di glucosio e pressione sanguigna), ma ciò avverrà non prima del 2025. Rimarranno ovviamente i sensori attuali (frequenza cardiaca, elettrocardiogramma e livello di ossigeno nel sangue).

L’analista di Bloomberg, infine, ha elencato tutti i prodotti in arrivo nei prossimi 12 mesi: iPhone 14, MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M2 Pro e M2 Max, MacBook Air da 15 pollici, Mac Pro con chip M2, Mac mini con chip M2 e M2 Pro, iPad Pro con chip M2 e iPad con porta Usb-c, AirPods Pro, HomePod, Apple TV e visore per la realtà mista.