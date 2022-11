The Witcher: il remake sarà open world

L’azienda polacca di stampo video ludico Cd Projekt Red è conosciuta in tutto il mondo per aver creato uno dei giochi di ruolo più famosi e di successo della storia. Stiamo parlando di The Witcher, il cui terzo capitolo ha vinto 259 premi come gioco dell’anno. Il titolo, dal nome di The Witcher 3: Wild Hunt, è uscito nel 2015, e nel 2022 la casa produttrice ha registrato vendite per oltre 40 milioni di copie nel mondo. Qualche settimana la Cd Projekt ha svelato uno dei suoi progetti principali, ovvero il remake del primo capitolo della saga, che ha permesso all’azienda di debuttare nel mercato dei giochi di ruolo. Sono davvero poche le notizie riguardanti questa nuova uscita, ma delle recenti dichiarazioni hanno gettato nuova luce sui piani della casa di produzione.

È grazie a una presentazione dei risultati finanziari che Cd Projekt Red ha rilasciato le nuove informazioni relative al remake di The Witcher. La compagnia polacca ha annunciato che il gioco in via di sviluppo sarà un open world, che prevede un’esperienza per giocatore singolo. A differenza del titolo originale, ci sarà un mondo aperto da esplorare come si vuole, alla stregua del più recente The Witcher 3.

Anche se il “nuovo” The Witcher rispetterà – nel tentativo di non scontentare nessuno – la trama originale del lontano 2007, la modalità di gioco probabilmente seguirà le dinamiche del capitolo più recente. Tutto ciò rende più chiare le intenzioni di Cd Projekt. E tranquillizza coloro che temono uno scostamento troppo radicale dalla sostanza pura del primo The Witcher. Il remake seguirà una struttura di gioco lineare, amplificandone la capacità di scelta grazie alla mappa open world.

Adam Kicinski, l’amministratore delegato di Cd Projekt Red, ha chiuso (per ora) il discorso, dichiarando che il rifacimento del primo capitolo della saga verrà rilasciato solo dopo il primo “episodio” di una nuova trilogia. Questo perché il gameplay modernizzato deriverà dalle tecniche utilizzate da Projekt Red per realizzare il nuovo gioco per console di ultima generazione.