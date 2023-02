PS5: addio emergenza scorte

Le parole del ceo di Sony, Jim Ryan, lo avevano anticipato, ma ora arriva la conferma ufficiale: la Playstation 5 è disponibile un po’ ovunque. Le scorte non sono tornate ai massimi livelli, ciò vuol dire che comprare una console non sarà facile come per i vecchi modelli della casa, ma è pur sempre un passo avanti dalla situazione drammatica degli ultimi anni. Ora, le Ps5 si trovano con più facilità rispetto al passato, a tal punto che diversi retailer come Amazon e MediaWorld continuano a dare regolarità alla giacenza in negozio, per l’acquisto in loco. È la Sony stessa ad annunciare la fine del periodo di magra per il mercato della sua console next gen, con un nuovo spot pubblicitario già andato in onda in Australia, e nelle ultime ore anche in Italia. Nel filmato, chiamato “Live from Ps5”, viene inequivocabilmente citata la maggior quantità di Playstation disponibili nei negozi. Il filmato, oltre a dare la buona novella, mostra alcuni dei videogiochi di prossima uscita ed altri che sono già disponibili per essere acquistati e giocati.

Il video è stato diffuso dall’account ufficiale della console su Twitter, e si trova anche su YouTube. Per ora non ci sono notizie di un’eventuale trasmissione sulle tivù nostrane. Dai commenti sotto il filmato, si evince una generale soddisfazione degli utenti, soprattutto quelli che finora non sono riusciti ad accaparrarsi la Ps5. Solo una piccola percentuale di questi si è lamentato dell’aumento del prezzo della console, avvenuto l’estate scorsa. Messa da parte la questione hardware, ora si attendono notizie sui futuri giochi e sulle esclusive della Sony. Sono certe, nel 2023, le uscite di Marvel’s Spider-Man 2 e di Final Fantasy XVI. Chiaramente, la maggior parte dei videogiocatori attendono un nuovo evento Playstation per scoprire tutti i prossimi first party dell’azienda. La compagnia deve assolutamente rispondere a un anno importante per la diretta concorrente. Xbox, vista l’ingente quantità di videogame in arrivo per le piattaforme Microsoft.