Twitter: in arrivo il nuovo ceo

Linda Yaccarino è stata scelta da Elon Musk come amministratore delegato di Twitter. Lo riporta il Washington Post. La manager, così, si è dimessa da NbcUniversal.

Yaccarino, come ricordato su Rainews, “è un volto noto nel settore dei media, poiché ha ricoperto il ruolo di presidente della pubblicità globale e delle partnership presso Nbc Universal per oltre 10 anni. Durante il suo mandato, si è concentrata principalmente sulla ricerca di modi efficaci per misurare l'efficacia della pubblicità. In particolare, ha dato un contributo significativo al lancio del servizio di streaming Peacock, supportato dalla pubblicità”.

L’arrivo di Yaccarino come Ceo di Twitter è rivelato da Elon Musk, attuale presidente esecutivo e chief transition officer dell’azienda, “che ha dichiarato – ricorda sempre Rainews – la sua soddisfazione per questa nuova nomina. Musk, che aveva assunto temporaneamente il ruolo di Ceo dopo l’acquisizione di Twitter lo scorso ottobre, passerà ora a ricoprire il ruolo di presidente esecutivo e chief transition officer, con responsabilità specifiche sui prodotti, il software e il sistema operativo”.

Si prevede che Yaccarino inizierà a lavorare come Ceo di Twitter tra circa 6 settimane, e la sua nomina segna un momento significativo per l'azienda di social media mentre cerca di consolidare la sua posizione nel mercato e affrontare le sfide in continua evoluzione nel settore. La sua vasta esperienza nel campo della pubblicità e delle partnership potrebbe portare una nuova prospettiva strategica per Twitter e contribuire a sviluppare nuove opportunità per il social.

Aggiornato il 12 maggio 2023 alle ore 17:00